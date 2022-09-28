Аэропорт Сочи готовится обслужить около 1,1 млн туристов на международных рейсах

Остальные аэропорты на юге России временно закрыты. Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи готовится обслужить около 1,1 миллиона туристов на международных рейсах до конца 2022 года. Рост пассажиропотока связан с тем, что остальные аэропорты на юге России временно закрыты. Например, в прошлом году за 8 месяцев аэровокзал обслужил 122 тысячи пассажиров, а в 2022 году - 608 тысяч человек.

- Увеличение количества международных перевозок также повлияла активная работа аэропорта с российскими авиакомпаниями, в рамках которой создавались зарубежные маршрутные сети, - заявил директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.

К слову, в этом году свои полеты в Сочи открыли четыре новых авиакомпании.