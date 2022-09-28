Уголовное дело направили в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске при продаже дома супруги обманули покупателя на 5 млн рублей. Их будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 44-летний мужчина и его 47-летняя жена выбрали жертвой знакомого. Они заняли у приятеля 3 миллиона рублей якобы под залог своего дома. При этом недвижимость уже находилась в залоге у третьего лица. А когда истекало действие договора займа, супруги предоставляли под залог другое жилье, показывая, что якобы выполняют обязанности.

Позже мошенники предложили этому же знакомому выкупить дом, который находится под залогом. Они установили цену в 5,1 миллиона рублей, предлагая приятелю доплатить к сумме займа недостающую часть. Знакомый мошенников так и сделал. Он продал квартиру и передал недостающие 2,1 миллиона рублей.

Потерпевший также заключил с обвиняемой женщиной договор купли-продажи дома с рассрочкой платежа. Но через два года ему пришло судебное решение о признании сделки недействительной, так как она была безденежной.

В результате у мужчины похитили 5,1 миллиона рублей.

- Следственным подразделением СУ УМВД РФ по Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.