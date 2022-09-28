Женщина скончалась на месте аварии Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель иномарки насмерть сбил 52-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне ближе к 17:00 на трассе «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк». Предварительно, 48-летний мужчина проезжал здесь на Opel Vectra. В этот момент 52-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Не успев затормозить, водитель сбил пешехода.

- В результате ДТП женщина погибла на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Выселковском районе водитель иномарки насмерть сбил 41-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП.