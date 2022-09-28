В Сочи автоприцеп спровоцировал ДТП и парализовал движение на улицах Макаренко и Вишневой

Уточняются все обстоятельства случившегося. Фото: https://t.me/love_sochi

В Сочи на пересечении улиц Макаренко и Вишневой образовался многокилометровый затор. Длинный автоприцеп не смог развернуться и задел припаркованный легковой автомобиль. В итоге прицеп полностью парализовал движение на улице. Инцидент произошел около 09:30 часов 28 сентября.

- На работу успели, а вот в школу уже не довезем ребенка, - рассказывают очевидцы.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Уточняются все обстоятельства случившегося.