С выздоровлением выписаны 1834 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 942 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 101 ребенка, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 327 жителей, в Каневском районе - 47, Динском - 44, в Сочи - 41, в Тбилисском – 34. 33 пациента прибавилось в Белореченском муниципалитете, по 29 -в Абинском и Тимашевском, 28 – в Новороссийске, 25 - в Кавказском районе, 23 – в Апшеронском, по 22 – Красноармейском, Тихорецком и в Армавире, 18 - в Горячем Ключе, по 17 - в Геленджике и Выселковском муниципалитете.

В Славянском и Ейском районах получено по 15 положительных результатов, в Павловском и Анапе – по 13, в Крымском и Гулькевичском муниципалитетах - по 11, в Новопокровском - 10, в Усть-Лабинском - 8, в Мостовском, Успенском, Кореновском и Северском районах - по 7, в Белоглинском, Туапсинском, Лабинском и Приморско-Ахтарском районах - по 5.

- По 4 человека заразились в Ленинградском и Новокубанском районах, 3 - в Брюховецком, по 2 - в Калининском и Отрадненском, по одному - в Крыловском, Курганинском, Староминском, Темрюкском и Щербиновском, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 13 пациентов. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 1834 человека. Два пациента от осложнений болезни скончались.