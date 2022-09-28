Спрос на недвижимость в Сочи из-за частичной мобилизации снизился на 10%

Недвижимость в Сочи будет всегда востребована. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи на 10% упал спрос на недвижимость. Эксперты рассказывают, что это связано с частичной мобилизацией. Аналогичная ситуация была зафиксирована в начале пандемии.

- В целом увеличился спрос на ипотеку из-за снижения ставок, кредитных каникул и других мер от банков, - рассказал замгенерального директора компании «ОНИКС-Недвижимость» Алексей Мальцев.

Владельцы, у которых не было задачи быстро продать квартиру или дом, ставят реализацию своих объектов на паузу. А вот те, кому срочно нужны деньги или намерены куда-то уехать, начали активно снижать цену.

Эксперты отмечают, что недвижимость в Сочи будет всегда востребована. Будет меняться сегмент покупателей, однако спрос сильно падать не будет.