Достроить оба учреждения планируют в 2024 году Фото: krd.ru

Детский сад и школу строят в районе улицы Старокубанской Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новое дошкольное учреждение примет 280 детей. А школа рассчитана на 1550 мест. Сейчас специалисты обустраивают котлованы

В детском саду планируют принять две группы от 1,5 до 3 лет и по три группы от 3 до 4, от 4 до 5, от 5 до 6 и от 6 до 7 лет. Для детей подготовят учебные и игровые комнаты, а на территории детсада оборудуют теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

В школе подготовят классы и специальные кабинеты – например, для уроков музыки или физики и химии с лаборантским. Здание спроектировано с несколькими блоками, в которых разместят библиотеку с фондами открытого и закрытого доступа, спортзал с раздевалками и душевыми, столовую, медпункт и помещения техперсонала.

- Завершить работы планируют в 2024 году, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре начали строить школу на 1550 мест в районе ЖК «Самолет».