Возведение домов не прекращается в регионе Фото: Николай ХИЖНЯК

Кубанские застройщики попросили отсрочку от мобилизации. Обращение подписали в том числе девелоперы Башкирии и Крыма. Также подписали бумагу представители Национального объединения застройщиков жилья, сообщает «РБК Краснодар».

Отмечается, что Ассоциация девелоперов Кубани обратилась в Министерство строительства страны. Она попросила предоставить отсрочку от частичной мобилизации. Это необходимо для выполнения задач нацпроекта «Жилье и городская среда». Он предусматривает возведение и сдачу многоэтажек и социальных объектов. Обращение адресовано главе министерства Иреку Файзуллину.

Речь идет об узкопрофильных рабочих, чье отсутствие способно вызвать перебои в работе компании. Это IT-специалисты, руководители компаний и проектов, директора по строительству, инженеры, архитекторы и другие.

Ранее подобное обращение отправило Национальное объединение производителей строительных материалов. Из-за частичной мобилизации компании лишились высококлассных специалистов и опасались приостановки рабочих процессов.