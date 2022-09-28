Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 9:38

В нескольких гостиницах и домах Сочи за долги отключили воду

Общая сумма долга составила не менее 150 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Всем абонентам отключили воду.

Всем абонентам отключили воду.

В Сочи начали отключать воду собственникам, которые имеют долги. При этом владельцы категорически отказываются платить за услуги водоснабжения. Проводятся постоянные рейды.

- Инспекторы службы контроля использования ресурсов прошлись накануне по частному сектору улиц Айвазовской и Речной в поселке Лазаревском, - рассказали в пресс-службе водоснабжающей организации.

Выяснилось, что некоторые собственники и владельцы гостиниц накопили долги на общую сумму не менее 150 тысяч рублей. Всем абонентам отключили воду.