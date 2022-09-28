У мужчины накопилось 1,4 млн долга по алиментам на троих детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Кубани погасил 1,4 млн долгов по алиментам после лишения водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, житель Павловского района не выплачивал алименты на троих детей. За время накопилась задолженность в 1, 4 миллиона рублей. Но погашать ее мужчина не спешил.

Тогда судебные приставы, чтобы взыскать с неплательщика всю сумму, выбрали меру принуждения. За миллионный долг мужчину лишили водительских прав.

Задолженность он погасил через несколько дней после вынесения постановления. Мужчина выплатил всю сумму, а документы об оплате передали судебному приставу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Динского района погасил 800 тысяч рублей долга по алиментам и налогам после ареста внедорожника. Цена автомобиля могла покрыть задолженность.