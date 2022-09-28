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Политика28 сентября 2022 9:56

Два вице-губернатора Кубани перешли на работу в Заксобрание

Александр Трембицкий и Сергей Болдин избраны заместителями председателя парламента региона
Ева МУР
Фото: тг-канал "Красная 35"

Фото: тг-канал "Красная 35"

Два вице-губернатора Кубани перешли на работу в Заксобрание. Александр Трембицкий и Сергей Болдин избраны заместителями председателя парламента региона Юрия Бурлачко. Такое решение приняли депутаты на первой сессии седьмого созыва.

Заместители губернатора Краснодарского края избирались на прошедших выборах в сентябре и были избраны в своих округах.

Теперь должности вице-губернаторов вакантны. Однако по данным телеграм-канала "Красная 35", на эти посты претендуют министры ведомств, которые ранее курировали Александр Трембицкий и Сергей Болдин. Это ведомства ТЭК и ЖКХ и департамент имущественных отношений.