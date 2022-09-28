Главой снова стал Роман Синяговский

В Славянском районе Кубани избрали главу. Им снова стал Роман Синяговский. Об этом сообщил вице-губернатор по внутренней политике Игорь Чагаев в своем телеграм-канале.

- Выборы руководителя муниципального образования прошли сегодня в ходе 30-й сессии Совета МО, - написал он. - По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы были представлены три кандидата. В результате голосования депутатами Совета единогласно избран Роман Синяговский.

Роман Синяговский занимает пост главы Славянского района с 2012 года. Заслуженный строитель Кубани, он награжден медалями за выдающийся вклад в развитие Кубани ll и III степени.

Женат, воспитывает сына и дочь.