Инспекторы ДПС Александр Скачко и Вячеслав Савченко Фото: пресс-служба УМВД Краснодара

В Краснодаре сотрудники ДПС помогли довезти в больницу годовалую девочку с отравлением стиральным порошком. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, инспекторы ДПС Александр Скачко и Вячеслав Савченко находились на пересечении улиц Захарова и Индустриальной. В этот момент к ним подъехал водитель, который попросил о помощи. Как рассказал мужчина, его годовалая дочь попробовала стиральный порошок и отравилась им. Состояние девочки ухудшалось. Тогда отец, переживая, что не успеет довезти ее до больницы, попросил сотрудников ДПС помочь.

- Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на патрульном автомобиле, сопроводили машину с пострадавшей девочкой до больницы, где врачи оказали ей квалифицированную медпомощь, - рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас с девочкой все хорошо. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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