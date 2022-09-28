Большинство клиентов Сбера на Кубани получают пенсию онлайн

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

В Краснодарском крае свыше 980 тысяч пенсионеров получают пенсионные выплаты в Сбере. При этом большинство из них выбирают для получения пенсии банковскую карту. С начала 2022 года Краснодарским отделением Сбербанка выпущено 48 тысяч социальных карт для пенсионеров.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«СберКарта МИР – удобный вариант для зачисления и надежного сохранения пенсии, а также получения пособий. Наши клиенты, которые получают пенсию, имеют возможность получить дополнительный доход. На остаток по карте начисляются 3,5 % годовых. Проценты выплачиваются на счет карты по истечении каждого трехмесячного периода с даты открытия карты».

С помощью «Пенсионной» карты можно воспользоваться бонусной программой «СберСпасибо»: до 0,5 % от Сбера, до 30 % от партнеров. Бонусы можно копить и обменять за покупки по карте. В программе участвуют более 75 тысяч торговых точек партнеров.

Карта бесконтактная, выпускается сроком на пять лет. Перевести пенсию можно через Сбербанк Онлайн или в любом в офисе банка.