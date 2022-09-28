Всероссийская неделя охраны труда стартовала в Сочи

Представители Минтруд РФ, Росатом, МЧС России участвуют в мероприятии. Фото: администрация региона

В Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда. Мероприятие проходит в Парке науки и искусства «Сириус» до 30 сентября. Здесь обсуждаются актуальные вопросы, тенденции и новые технологии.

- Более 100 экспозиций представлены на площадке ВНОТ-2022, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представители Минтруд РФ, Росатом, МЧС России участвуют в мероприятии. Каждый отдел представляет свою экспозицию.