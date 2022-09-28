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Общество28 сентября 2022 10:31

Всероссийская неделя охраны труда стартовала в Сочи

Свои экспозиции представили Минтруд РФ, Росатом, МЧС России
Ангелина НАЗАРЧУК
Представители Минтруд РФ, Росатом, МЧС России участвуют в мероприятии. Фото: администрация региона

Представители Минтруд РФ, Росатом, МЧС России участвуют в мероприятии. Фото: администрация региона

В Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда. Мероприятие проходит в Парке науки и искусства «Сириус» до 30 сентября. Здесь обсуждаются актуальные вопросы, тенденции и новые технологии.

- Более 100 экспозиций представлены на площадке ВНОТ-2022, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представители Минтруд РФ, Росатом, МЧС России участвуют в мероприятии. Каждый отдел представляет свою экспозицию.