Мужчина не согласился с приговором и решил обжаловать его в Краснодарском краевом суде Фото из архива КП

Суд оставил без изменений приговор бывшему зампрокурора Успенского района Кубани. Предыдущее решение вступило в законную силу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в марте 2021 года Александр Деев – зампрокурора муниципалитета – предложил руководителю местного водоканала сделку. В отношении начальника водоснабжающей организации полиция тогда проводила проверку. Тогда Деев предложил ему выплатить 250 тысяч рублей. За это экс-заместитель прокурора обещал после проверки подготовить отказ о возбуждении уголовного дела.

Директор водоканала ответил, что не может выплатить такую сумму. Тогда Деев снизил ее с 250 до 200 тысяч рублей. Но начальник водоснабжающей организации понимал, что такая сделка незаконна, и написал заявление в полицию.

Александра Деева задержали сотрудники краевого УФСБ РФ во время передачи денег. В суде он не признал вину и настаивал на переквалификации статьи.

- Успенский районный суд назначил Дееву 7 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 000 000 рублей, с лишением права занимать должности в госорганах и органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и функций представителя власти сроком на 6 лет, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Но подсудимый, не согласившись с приговором, решил обжаловать его в Краснодарском краевом суде.

- Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения приговора. Он оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения, - добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.