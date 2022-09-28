В Сочи изъяли более 87 тысяч литров поддельного алкоголя с начала года

Рейды проводятся на постоянной основе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи изъяли не менее 87 тысяч литров поддельного алкоголя с начала 2022 года. А за прошедшую неделю было выявлено 9 фактов незаконного алкогольного производства. Всю продукцию изъяли до решения суда.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского рейдовые мероприятия по пресечению фактов реализации алкогольной продукции без специального разрешения и сопроводительных документов проводятся на постоянной основе, - сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

К слову, рейды проводятся на постоянной основе. Для индивидуальных предпринимателей грозит штраф до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.