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Общество28 сентября 2022 10:46

В Сочи изъяли более 87 тысяч литров поддельного алкоголя с начала года

За прошедшую неделю выявлено 9 подобных случаев
Ангелина НАЗАРЧУК
Рейды проводятся на постоянной основе.

Рейды проводятся на постоянной основе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи изъяли не менее 87 тысяч литров поддельного алкоголя с начала 2022 года. А за прошедшую неделю было выявлено 9 фактов незаконного алкогольного производства. Всю продукцию изъяли до решения суда.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского рейдовые мероприятия по пресечению фактов реализации алкогольной продукции без специального разрешения и сопроводительных документов проводятся на постоянной основе, - сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

К слову, рейды проводятся на постоянной основе. Для индивидуальных предпринимателей грозит штраф до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.