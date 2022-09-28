Жителей просят не находиться дома с 9:00 до 13:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей нескольких улиц Новороссийска 30 сентября просят покинуть дома из-за уничтожения снарядов времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Так, с 9:00 до 13:00 взрывотехники будут уничтожать в акватории Морского порта боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В это время жителей домов №53а, 57а, 61, 63, 65, 69, 79Б по Набережной им. Адмирала Серебрякова, №55, 57, 59, 69, 71, 77, 79 по улице Суворовской и №1, 5 по улице Куникова просят покинуть жилье.

Новороссийцев, проживающих по этим адресам, также просят окна со стороны моря оставить открытыми.

Уточняется, что в это же время частично перекроют Набережную им. Адмирала Серебрякова. Водители не смогут проехать по отрезку от дома №53 до дома №69.