Самолет из Сочи в Пермь не смог взлететь из-за неисправности

Воздушное судно вылетело из Сочи в Пермь около 21:14 часов. Фото: Олег УМАРОВ

Самолет не смог взлететь из аэропорта Сочи в Пермь. Инцидент произошел 27 сентября около 14:00 часов. По предварительным данным, самолет не смог осуществить полет из-за неисправности. Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Левый не вышел на взлетный режим.

- Командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» принял решение вернуться на место стоянки по техническим причинам. Во время подготовки борта к взлету экипаж получил сигнал о неисправности одной из систем воздушного судна, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, авиакомпания предоставила пассажирам резервный самолет. Воздушное судно вылетело из Сочи в Пермь около 21:14 часов.