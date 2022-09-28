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Общество28 сентября 2022 11:18

Юрий Бурлачко переизбран председателем Заксобрания Краснодарского края

В региональном парламенте состоялась первая сессия седьмого созыва
Светлана ОВДЕЙ
Юрий Бурлачко Фото: www.kubzsk.ru

Юрий Бурлачко Фото: www.kubzsk.ru

Юрий Бурлачко переизбран председателем Заксобрания Краснодарского края. В региональном парламенте состоялась первая сессия седьмого созыва.

На пост председателя ЗСК предложили кандидатуру Юрия Бурлачко. Он назначен на должность после единогласного голосования и принятия постановления.

- Мне не стыдно ни за один день, который мы проработали с депутатами шестого созыва. Мы показали, что сила в единстве. Регион получил возможность двигаться вперед. Вместе с органами исполнительной власти, местного самоуправления сохранили нашу землю, нашу почву, наши курорты. Уверен, что и нынешний созыв будет исходить из этих приоритетов, - сказал на заседании Юрий Бурлачко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что два вице-губернатора региона перешли на работу в Заксобрание. Александр Трембицкий и Сергей Болдин избраны заместителями председателя краевого парламента.