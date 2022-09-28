В новом отделении установили аппараты для выхаживания недоношенных малышей и УЗИ с датчиками Фото: t.me/minkovaanna23

Новый акушерско-гинекологический корпус открыли в больнице Кореновского района Кубани. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Так, в новом отделении установили аппараты для выхаживания недоношенных малышей, УЗИ с датчиками для младенцев и другое медоборудование. Кроме открытия нового корпуса, районная больница получила 14 новых автомобилей.

- Продолжаем оснащать ЦРБ новым оборудованием. Сейчас установили медицинскую технику для эндоскопического кабинета, - добавила замглавы региона.

Кроме центральной районной больницы, медпомощь улучшили и в поселке Пролетарском. Здесь установили новый фельдшерско-акушерский пункт.

А в хуторе Журавском после капремонта открылась амбулатория. В медучреждении теперь работает терапевт – специалист переехал в поселение из другого региона по программе «Земский доктор».