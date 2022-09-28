Казаки-добровольцы кубанского отряда возмутились на сообщения о нехватке вещей первой необходимости Фото: пресс-служба Кубанского казачьего войска

Казаки-добровольцы кубанского отряда возмутились на сообщения о нехватке вещей первой необходимости. Прозвучавшую информацию они назвали некорректной, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Напомним, военный корреспондент Александр Сладков рассказал в одной из телепередач, что кубанскому добровольческому отряду не хватает вещей первой необходимости. На обращение 27 сентября отреагировал губернатор Вениамин Кондратьев, который поручил оперативно помочь добровольцам при необходимости.

Однако казаки-добровольцы назвали эту информацию некорректной.

- Гражданин Сладков! Вам из Донецка, конечно, «виднее», наверное, что происходит тут у нас на Красном Лимане, но прежде чем рассказывать про нас, хотя бы для приличия разок сюда приехали, как это делают ваши коллеги-профессионалы, например, такие, как Семен Пегов и его проект «Wargonzo”. Советуем поменьше общаться с различными «пятисотыми», а то такими темпами скоро уже можно дойти и до транслирования вражеской украинской пропаганды, - говорится в обращении участников отряда.

В пресс-службе Кубанского казачьего войска добавили, что каждую неделю из Краснодара и других районов края для казаков-добровольцев отправляют гуманитарные грузы. Это вода, еда, предметы первой необходимости, средства гигиены, лекарства и обмундирование. Уточняется, что у отрядов достаточно и техники – например, дронов, раций.