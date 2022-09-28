Житель Кубани засадил огород коноплей и готовил из нее наркотик

Мужчина высадил на участке 33 куста конопли Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Кубани засадил огород коноплей и готовил из нее для себя наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Плантацию конопли в городе нашли у 60-летнего жителя Тбилисского района. Мужчина высадил на участке 33 куста растения, из которого позже готовил наркотик.

Кроме конопли, у хозяина участка нашли 1,8 килограмма марихуаны. Теперь ему грозит уголовный срок.

- Следственным отделением ОМВД РФ по Тбилисскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 231 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Славянского района выращивал коноплю в садовых горшках. Возбуждено уголовное дело.