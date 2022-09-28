На Кубани форум «Дело за малым» перенесли на 2023 год Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани форум «Дело за малым» перенесли на 2023 год. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель в своем telegram-канале.

Форум «Дело за малым» планировали провести 14 и 15 октября в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг» Краснодара. Темами встреч должны были стать диалог власти и бизнеса, меры поддержки малого и среднего предпринимательства, льготное финансирование, импортозамещение, электронная коммерция.

- На этой площадке традиционно проходит порядка сотни активностей для бизнеса с участием федеральных руководителей, экспертов мирового уровня, руководителей компаний и, конечно, самих предпринимателей и тех, кто только планирует ими стать. Мы видим реальную отдачу от этого события именно в таком формате и не хотим его менять. Поэтому в текущей ситуации другого решения, кроме переноса, просто не может быть, - написал Александр Руппель.

Как отметил замглавы региона, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в крае продолжится.