Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи ответил на вопросы в прямом эфире ЦУР республики Фото: ЦУР Адыгеи

Ремонт бассейнов в городском парке Майкопа планируют начать в 2023 году. Об этом сообщил министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Лев Каракян в прямом эфире ЦУР республики.

В настоящее время специалисты корректируют проекты.

- Сейчас корректируем сметную документацию капремонта бассейнов. После определения стоимости реконструкции будем рассматривать источник финансирования и сроки реализации проекта. Ориентировочно ремонт бассейнов начнется в 2023 году, - отметил Лев Каракян.

В прямом эфире министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики также рассказал о регламенте обновления дворов многоэтажек. Так, начало благоустройства связано с очередностью подачи заявки на реконструкцию и размером финансирования.

Во время трансляции спикера спросили о сроках благоустройства лесопарковой зоны Мэздах. Как сообщил Лев Каракян, мэрия Майкопа готовит заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Готовую заявку направят до 1 ноября.

- Планируем сделать пешеходные и велосипедные дорожки, уличное освещение, зоны отдыха, видеонаблюдение для безопасности жителей и гостей Майкопа. Если наша заявка одержит победу на конкурсе, то реализовывать задуманное начнем в 2023 году, - отметил министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи.