В 2022 году фонд библиотек Тимашевска увеличился на тысячу новых книг

Фото: администрация Тимашевского городского поселения

Ежегодно книжный фонд муниципальных библиотек города Тимашевска увеличивается. Это происходит за счет покупки новых книг и безвозмездных поступлений от читателей. Сегодня в Тимашевске работают три городские библиотеки: две в отдаленных микрорайонах и одна в центральной части. С начала года горожане посетили их более 33 тысяч раз.

В 2022 году мэрия выделила более 300 тысяч рублей на пополнение книжного фонда новыми экземплярами.

– Общее количество книг в наших филиалах насчитывает почти 47 тысяч. В этом году закупили еще тысячу экземпляров разных жанров и известных серий. Это и классическая литература, и приключенческие романы. Учитываем и пожелания старшего поколения, для них пополняем фонд детективами. Кроме того, в наших библиотеках развита сеть периодики, большое разнообразие газет и журналов, – рассказала директор тимашевского муниципального казенного учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная система» Виктория Дзюба.

Руководитель учреждения отметила, что все библиотеки города достаточно укомплектованы книгами. Помимо работы с читателями, во внеурочное время сотрудники проводят мероприятия со школьниками и детсадовцами, устраивают книжные выставки и презентации новинок.