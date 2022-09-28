Участники смены - 60 учащихся 9-11 классов республики Фото: пресс-служба АГУ

Этноязыковой лагерь для школьников открыли в Адыгее. На учебно-производственной базе «Горная легенда» АГУ учатся 60 победителей городских и районных олимпиад по родному языку 9-11 классов республики.

Уточняется, что проект приурочен к 100-летию государственности Адыгеи. Для школьников проведут лекции, мастер-классы, квесты и творческие встречи, на которых расскажут об особенностях этнопсихологии адыгов, топонимии, этнотуризме и традициях гостеприимства.

Девочки обучатся золотому шитью, плетению галунов и циновок, а мальчики - шорному ремеслу, обработке дерева, чеканке по металлу и многоголосному пению. Кроме школьников, в лагере соберутся известные ученые, деятели искусства, журналисты, которые проведут с учениками творческие встречи.

- На протяжении всей смены школьники будут не только изучать этический кодекс «Адыгэ хабз», но и участвовать в традиционных обрядах, танцевальных и песенных мастер-классах. Вечер знакомств пройдет в адыгской гостиной, а завершением смены станет «Адыгэ джэгу» - черкесское игрище. Его проведет джэгуак1о - распорядитель празднества, - рассказали в пресс-службе АГУ.

Работы этноязыкового лагеря распланирована до 2 октября.