Подозреваемого задержали на Набережной Фото: пресс-служба ОМВД по городу Анапа

В Анапе благодаря умным камерам задержали вора телефонов. На мужчину уже завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Так, 27-летний житель Краснодара украл три смартфона более чем на 100 тысяч рублей. Полиция начала поиски подозреваемого – разыскать его удалось благодаря новой системе видеонаблюдения «Купол». Камеры дали точные изображения мужчины.

Подозреваемого задержали на улице Набережной, откуда доставили в отдел полиции. Мужчина во всем признался – выяснилось, что ранее его уже судили за кражи. Теперь ему грозит новый срок.

- В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовного дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.