Краевой оперштаб объяснил мобилизацию 24-летнего парня из Армавира

Оперштаб объяснил мобилизацию 24-летнего парня из Армавира Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб Краснодарского края объяснил мобилизацию 24-летнего Геннадия Тарвердова из Армавира. Он получил повестку от работодателя.

Отмечается, что направление парень получил на работе. Это случилось 21 сентября. А уже на следующий день он прибыл в военкомат, откуда уехал в часть.

- В соответствии с законом подлежат мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооружённых сил. Те, кто имеют нужную военно-учётную специальность, – подчеркнули в оперштабе.

Отмечается, что парень служил в учебной части ПВО Ейска. Никаких дополнительных оснований для отсрочки у него было, в том числе по состоянию здоровья.

- По прибытии в военкомат призывник получил повестку о мобилизации, тогда же он прошел медицинский осмотр, признавший отсутствие каких-либо ограничений по здоровью, – добавили в оперативном штабе.

Уже в четверг – 22 сентября – Геннадий отправился в часть в Майкоп. Он уехал с другими мобилизованными жителями Армавира. А перед этим встретился с родственниками.

- По просьбе родственников 23 сентября сотрудники военкомата приняли от них личные вещи и бытовые предметы призывника, – заключили в оперштабе.

Геннадий уже получил личные вещи. Их доставили в воинскую часть, где находился Тарвердов.

Добавим, что мобилизации и направлению в зону СВО подлежат все граждане, которые числятся в запасе и не имеют отсрочки от призыва по мобилизации. Это касается и людей, которые ранее проходили срочную службу.