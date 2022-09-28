Депутаты нового созыва Заксобрания Кубани выбрали председателя

Фото: пресс-служба ЗСК

Депутаты седьмого созыва Законодательного собрания Краснодарского края провели первое пленарное заседание. На нем выбрали председателя, определились со структурой, а также обозначили приоритеты и направления работы на следующие пять лет.

Заседание открыл председатель регионального избиркома Алексей Черненко, который отчитался о результатах выборов.

Также перед избранными депутатами краевого парламента выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что новый состав депутатского корпуса сохранит преемственность предыдущих созывов и продолжит эффективно работать над сохранением социальной и экономической стабильности региона.

- Ответственность за результаты седьмого созыва лежит на каждом из вас. Вы должны быть людьми, которые обязаны сдержать свои обещания перед избирателями, потому что они понадеялись на вас в непростое время и надеются сейчас, - обратился Вениамин Кондратьев к парламентариям.

Также состоялась процедура по выбору председателя Законодательного собрания края. Кандидатуру Юрия Бурлачко выдвинул секретарь Краснодарского реготделения «Единой России» Николай Гриценко.

Вениамин Кондратьев поддержал это предложение и сказал, что Юрий Бурлачко облает большим опытом по организации эффективной и качественной работы депутатов и парламента.

Выбранный единогласно Юрий Бурлачко поблагодарил главу региона и коллег за доверие и отметил, что продолжит вектор на тесное сотрудничество исполнительной и законодательной ветвей власти.

- Мне не стыдно ни за один день, который мы проработали с депутатами шестого созыва. Мы показали, что сила в единстве. Регион получил возможность двигаться вперед. Вместе с органами исполнительной власти, местного самоуправления сохранили нашу землю, нашу почву, наши курорты. Уверен, что и нынешний созыв будет исходить из этих приоритетов, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также определились и с заместителями председателя ЗСК. Всего их шесть. Должность первого заместителя, как и в предыдущем созыве, занял Николай Гриценко. Остальными замами стали Владимир Бекетов, Александр Трембицкий, Сергей Болдин, Александр Трубилин и Николай Петропавловский.

В работе седьмого созыва Заксобрания принято решение оптимизировать работу комитетов. Поэтому вместо существовавших ранее 13-ти комитетов сформировали 12. Юрий Бурлачко акцентировал, что на законотворческой деятельности это не отразится.

В приоритете на следующие пять лет — реальные дела, а не красивые слова, подчеркнул глава региона. Он добавил, что от каждого ждет ответственной и качественной работы, за которую не будет стыдно перед избирателями.

В первую очередь, отметил Юрий Бурлачко, необходимо заниматься совершенствованием нормативной базы, направленной на развитие экономики Кубани, а также контролировать выполнение законов.

- Важным направлением должна стать выработка контрмер в условиях усиливающегося санкционного давления. Большого внимания потребуют социальная сфера, совершенствование мер поддержки слабозащищенных категорий населения. Приоритеты в работе остаются неизменными: это повышение уровня и качества жизни наших граждан и развитие Краснодарского края, – назвал ключевые направления работы ЗСК нового созыва Юрий Бурлачко.

В седьмом созыве Законодательного собрания Кубани представители пяти партий. По мнению председателя парламента, это должно стать его сильной стороной.