От удара машину отбросило на дорожный знак и дерево Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани легковушка перевернулась после столкновения с другим авто. Пострадавшего пассажира госпитализировали, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла в среду, 28 сентября, на въезде в аул Агуй-Шапсуг Туапсинского района. Предварительно, 62-летний водитель Toyota Auris выехал на «встречку», где столкнулся с Nissan March. За рулем авто находился 46-летний мужчина. От удара Toyota Auris отбросило на дорожный знак и дерево. В результате водитель и пассажир перевернувшейся иномарки пострадали.

- Пассажира доставили в больницу. Проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани водитель иномарки насмерть сбил 52-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте.