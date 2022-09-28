На Кубани, как и во всех регионах России, подсчитали итоги голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Большинство избирателей проголосовали за присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани, как и в других регионах России, завершили работу избирательные участки для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их оборудовали для жителей освобожденных территорий, которые временно находятся в России. Кроме того, уже подсчитаны голоса, отданные за присоединение республик и областей к РФ.

Так, всего ответ «за» в ДНР выбрали 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Запорожской области - 93,11%, а в Херсонской области - 87,05%.

- Высокие показатели явки и результатов, эмоции, с которыми люди голосовали, доказывают легитимность референдумов и их по-настоящему народный характер. Фактически единодушно высказанное «ЗА» подтверждает, что для людей этих территорий быть в составе России - это жизненная необходимость. И если у кого-то и были сомнения, то последние полгода окончательно их убедили в этом, - отметил депутат Госдумы Сергей Алтухов. - Обстрелы, подрывы, теракты, использование населения в качестве «живого щита» - со стороны Украины, настоящая забота, помощь и поддержка - со стороны России. В дни голосования не прекращались обстрелы войсками противника. Несмотря на весь этот террор и давление, люди сделали свой выбор. Люди выбрали жизнь, выбрали свое будущее!