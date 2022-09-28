В Сочи 18 работников соцсферы получили выплаты на улучшение жилищных условий Фото: sochi.ru

В Сочи 18 работников соцсферы получили выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, по одному миллиону рублей уже выплатили 10 врачам, троим учителям и пяти соцработникам. Они первыми вошли в списки претендентов на субсидию.

- Сегодня поддержка работников соцсферы особенно необходима городу. В связи с увеличением численности населения, турпотока планируется и расширение социальной инфраструктуры. Меры по привлечению и удержанию специалистов соцсферы должны способствовать улучшению качества медобслуживания, образования и других важных общественных услуг на курорте, - отметила замглавы Сочи Светлана Калинина.

Напомним, краевая выплата по ипотеке – один миллион рублей – предоставляется врачам, педагогам и социальным работникам. Претендующим на субсидию необходимо проживать в регионе не менее 10 лет, при этом не имея своего жилья либо площадь которого составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. А при оформлении субсидии специалист должен отработать 5 лет в краевом бюджетном учреждении.

В 2022 году в регионе выплату получат по 300 врачей, педагогов и соцработников.