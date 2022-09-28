Фото: пресс-служба ЗСК

На Кубани у председателя ЗСК в новом созыве будет шесть заместителей. Их кандидатуры утвердили на первом пленарном заседании.

- Наиболее значимые направления в экономике и социальной сфере курируют замы. Это стало уже традицией, потому что ситуация в отдельных отраслях по ряду причин может требовать особого контроля и внимания, - сообщил руководитель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Уточняется, что первым заместителем руководителя ЗСК стал Николай Гриценко. Он также возглавляет краевое отделение «Единой России».

Вице-губернаторы региона Сергей Болдин и Александр Трембицкий стали зампредседателя. Кроме того, на эти должности назначены бывший сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов. Также переизбиравшиеся депутаты Александр Трубилин и Николай Петропавловский.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что два вице-губернатора Кубани перешли на работу в Заксобрание.