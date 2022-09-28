В Армавире открыли модельную библиотеку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Армавире открыли библиотеку нового поколения. Здание обновили, в нем сделали единое пространство для чтения, учебы, общения, работы и отдыха. Место создали на базе библиотеки национальных литератур России и зарубежных стран имени Некрасова.

- В библиотеке установили новую мебель и сделали рабочие места для читателей. Также появились новые издания книг и уголки для досуга. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали въезды и сделали рабочее компьютерное место. Для слабослышащих и слабовидящих приобрели специализированное оборудование, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что обновление провели при поддержке проектного офиса министерства культуры Краснодарского края. А также рабочей команды проектного офиса, который был создан на базе Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки имени А.С.Пушкина.