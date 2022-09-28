В Краснодаре проводится сбор макулатуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре до 15 ноября можно сдать макулатуру. В городе проходит акция «Миллион — Родине!». Ее цель заключается в возрождении традиционного сбора макулатуры у населения. Это дает возможность производителям бумаги экономить древесное сырье.

- Принять участие в акции, можно как организатор сбора макулатуры. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Или принести бумагу с картоном на один из пунктов приема, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что по итогам будут определены топ-5 победителей в трех номинациях. Всем вручат ценные призы.

Вывоз вторичного сырья будут проводить при накоплении более 300 килограмм макулатуры.