Ссора между мужчинами закончилась резней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной. Конфликт произошел на улице Российской. Сообщение об этом в полицию города поступило в 19:20.

- По предварительным данным, один из мужчин получил ножевое ранение. На данный момент устанавливаются лица, которые участвовали в данном конфликте, - сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.