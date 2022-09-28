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Происшествия28 сентября 2022 17:27

В Краснодаре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной

Конфликт произошел на улице Российской
Мария ЧАЛАЯ
Ссора между мужчинами закончилась резней.

Ссора между мужчинами закончилась резней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной. Конфликт произошел на улице Российской. Сообщение об этом в полицию города поступило в 19:20.

- По предварительным данным, один из мужчин получил ножевое ранение. На данный момент устанавливаются лица, которые участвовали в данном конфликте, - сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.