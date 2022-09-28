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Происшествия28 сентября 2022 19:05

В Белореченске пожарные потушили загоревшееся здание СТО

Огонь охватил площадь в 600 м2
Мария ЧАЛАЯ
В Белореченске загорелось здание СТО. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Белореченске загорелось здание СТО. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Белореченске пожарные потушили загоревшееся здание СТО. О пожаре стало известно в 19:18. К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

- В 19:28 прибыло первое пожарное подразделение. Специалисты установили, что загорелось здание на площади 600м2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 20:12 произошла локализация пожара. В 21:27 пожарные полностью ликвидировали огонь.

От РСЧС к тушению привлечено 42 человека и 14 единиц техники. Также от МЧС России тушили пожар 25 единиц личного состава и 9 единиц техники.