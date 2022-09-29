Строительство временного моста через реку Аушедз почти завершено. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани заканчивают строительство временного моста через реку Аушедз. Он находится на границе с Северским районом. Уже завершил монтаж плит, приступили к бетонированию обвязки и установили бетонные ограждения. В ближайшие выходные начнут укладывать асфальт.

- Этот объект стратегически важен. Он необходим для организации транспортного сообщения Прикубанской зоны с краевой столицей. Скоро тут будет запущен региональный маршрут общественного транспорта, - сообщил глава Абинского района Вячеслав Иванов.

Уточняется, что мост через реку Аушедз просел из-за того, что по нему подвозили материалы для восстановления Федоровского гидроузла. На данный момент из станицы Федоровской до Краснодара ведет только один путь. Он проходит через Крымск.