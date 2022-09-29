Построят новый блок для хранения и переработки мясного сырья. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Туапсинском районе Кубани построят новый корпус мясоперерабатывающего завода. Блок будет предназначаться для хранения и переработки мясного сырья. Он появится в селе Холодный Родник.

- Проектная мощность корпуса в год составит 45 тонн готовой продукции. Сегодня здесь выполняют работы по устройству внутреннего оснащения комплекса и складского хозяйства, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что благодаря строительству современного блока в районе появится более 100 новых рабочих мест.

Также инвестор проводит реконструкцию уже действующего предприятия. В проект планируют вложить 310 миллионов рублей.