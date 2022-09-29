Кубанские казаки обратились к народу. Фото: t.me/vlasovkuban

Кубанские казаки из отряда «Барс» рассказали, что у них в наличии есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Они отреагировали на заявления военкора Александра Сладкова о том, что в их отряде недостаточно обеспечения.

- С полной ответственностью хотим вам заявить, что на выполнения поставленных задач Родина дала нам все самое необходимое. Это надежное оружие и боеприпасы к нему, - сообщили казаки.

Также бойцы поблагодарили губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, региональные и муниципальные власти. Кроме того, всех жителей, которые оказывали регулярную гуманитарную помощь казакам-добровольцам и жителям Донбасса.