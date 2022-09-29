Погода в Адыгее 29 сентября 2022: возможен небольшой дождь

Узнали, какой будет погода в Адыгее 27 сентября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 29 сентября 2022.

В Майкопе 29 сентября облачно. Максимальная температура воздуха +22°C. Ветер западный, 2 м/с. В первой половине дня возможны небольшие дожди. К вечеру температура воздуха опустится до +15°C. Ветер юго-западный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет также облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +21°C. Ветер юго-западный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +12°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.