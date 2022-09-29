Телефоны рабочей группы по вопросам частичной мобилизации заработали в Краснодаре

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Мэрия Краснодара опубликовала номера рабочей группы по вопросам проведения частичной мобилизации.

- По телефонам можно узнать порядок действий граждан при объявлении мобилизации, категории граждан, призыв которых возможен при мобилизации, основания для отсрочки от призыва. Кроме этого, можно уточнить бронирование граждан в организациях и узнать про правовую ответственность за уклонение от участия в мобилизации, - отметили в администрации города.

Военный комиссариат Западного и Прикубанского округов Краснодара

8(861)220-27-90 (круглосуточно)

Военный комиссариат Карасунского и Центрального округов Краснодара

8(861)231-19-18 (круглосуточно)

Отдел по мобилизационной работе администрации Краснодара

8(861)255-25-92 (пн.-пт. с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00)

Ранее "Комсомолка" сообщала, что горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли на Кубани. Жители региона могут проконсультироваться в будни с 9:00 до 17:00 по номеру 8 (861)259-01-91.