Садоводам Кубани в 2022 году выделили 20 млн рублей

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В 2022 году на программу «Малый сад» выделили более 20 млн рублей. Аграрии с помощью грантовой поддержки могут компенсировать затраты на закладку садов и покупку техники.

- Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе. В Краснодарском крае уже пятый год действует программа «Малый сад». Аграриям компенсируют до 80% затрат, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На Кубани гранты в этом году получили уже семь крестьянско-фермерских хозяйств. На господдержку могут претендовать предприятия, работающие не менее 12 месяцев и имеющие земельный участок площадью не менее 4 га. Максимальный размер субсидии - 3 млн рублей.