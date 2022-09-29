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Общество29 сентября 2022 6:30

Садоводам Кубани в 2022 году выделили 20 млн рублей

Аграриям компенсируют затраты на закладку садов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В 2022 году на программу «Малый сад» выделили более 20 млн рублей. Аграрии с помощью грантовой поддержки могут компенсировать затраты на закладку садов и покупку техники.

- Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе. В Краснодарском крае уже пятый год действует программа «Малый сад». Аграриям компенсируют до 80% затрат, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На Кубани гранты в этом году получили уже семь крестьянско-фермерских хозяйств. На господдержку могут претендовать предприятия, работающие не менее 12 месяцев и имеющие земельный участок площадью не менее 4 га. Максимальный размер субсидии - 3 млн рублей.