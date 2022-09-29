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Общество29 сентября 2022 6:48

В Краснодаре улицу Офицерскую отремонтировали на 60%

Работы продолжаются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают ремонтировать дорогу по улице Офицерской. Асфальт здесь меняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Офицерскую обновляют от Дзержинского до Рашпилевской протяженностью 350 метров. Отремонтировано 60%. Участок очень значимый, с большим транспортным потоком, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме этого, в настоящее время работы на других участках, в том числе начаты работы на улице Новороссийской.

Полный перечень участков, запланированных для ремонта по нацпроекту, можно посмотреть в спецразделе на сайте администрации.