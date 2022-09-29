Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

29 сентября стало известно о смерти 91-летнего Почетного гражданина Сочи, зампредседателя Краснодарской краевой общественной организации «Общество «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов» Вячеслава Хачмамука. В связи со смертью общественника мэр города выразил соболезнования родным и близким.

- Этот замечательный человек был гордостью Сочи, без преувеличения частью его истории! Он внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие курорта, положил начало поступлению в Сочи первых инвестиций, руководил реализацией знаковых строительных проектов, в эпоху тотального дефицита обеспечивал бесперебойную поставку материалов и техники для нужд всесоюзной здравницы, - написал Алексей Копайгородский.

Глава Сочи добавил, что Вячеслав Асланович отдавал любимому городу частичку своего сердца, делился с молодыми коллегами колоссальными знаниями и опытом, вел большую общественную в работу в «Адыге Хасэ».