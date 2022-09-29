В Прикубанском округе Краснодара 13 улиц остались без света из-за энергоаварии

Ведутся восстановительные работы

В Краснодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Здесь 13 улиц остались без света.

- Из-за повреждения на линии отключился вакуумный выключатель, перестали работать 36 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Весенняя, Калинина, Кубанская, Новая, Барятинская, Третьяковская, Адмиралтейская, Багратионовская, Кизиловая, Коломенская, Фастовецкая, Фонталовская, Евдокимовская, - сообщили в ЕДДС города.

На месте работает аварийная бригада. О времени восстановительных работ не сообщается.