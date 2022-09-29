В Сочи спасатели вытащили на берег четырех человек, унесенных в море

Туристы не могли самостоятельно выбраться на берег. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи 28 сентября около 17:30 часов спасателям сообщили, что рядом с пансионатом в море находится женщина. Туристка отплыла от берега на 400 метров и не может вернуться. Спасатели сразу же выехали на катере к месту происшествия.

- Женщину заметили молодые люди на сапах и хотели помочь ей добраться до берега, но она отказывалась, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС. - К моменту прибытия спасателей, пострадавшая уже практически не могла держаться на воде, и сотрудники эвакуировали ее на борт катера.

Женщина находилась в стрессовом состоянии. Она не смогла объяснить причину своего поведения. При этом запаха алкоголя от нее не было. Спасатели доставили женщину на берег и не уезжали до прибытия полицейских. Туристка отказалась от помощи медработников.

В этот же день спасатели вытащили на берег еще трех людей. Мужчины отправились на лодке в море. Однако судно перевернулось в 100 метрах от берега. Мужчины не могли самостоятельно выбраться на сушу.

- Спасатели подняли всех на борт катера и эвакуировали на берег, медицинская помощь никому не понадобилась, - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС.