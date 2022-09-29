В Краснодаре отремонтировали 169 многоэтажек из плана на 2022 год

До конца года в Краснодаре отремонтируют 225 многоквартирных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре капитально отремонтировали 169 многоэтажек из плана на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в 78 домах обновили кровлю, в 41 – инженерные коммуникации, в 34 – фасад. В двух многоэтажках привели в порядок подвалы, в 13 заменили лифты. А в одном доме отремонтировали фундамент.

Сейчас работы продолжаются по 52 адресам. Уточняется, что капремонт в ближайшее время стартует еще в 4 многоэтажках.

До конца года в краевом центре обновят 225 домов. Тем временем 11 многоэтажек исключили из плана на 2022 год.

- Собственники не допускали подрядчика к месту проведения работ, - объяснили в пресс-службе городской администрации.