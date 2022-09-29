Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 сентября 2022 8:25

На Кубани за сутки выявили 675 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 10 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 10 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 675 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту три месяца, а самому старшему – 92 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 265 жителей, в Сочи - 51, в Армавире и Кавказском районе - по 23, в Новороссийске - 22, в Выселковском и Гулькевичском муниципалитетах - по 20. 17 пациентов прибавилось в Новокубанском районе, 16 - в Абинском, по 14 - в Ейском, Красноармейском, Тимашевском и Усть-Лабинском, по 12 - в Калининском и Тихорецком, по 10 – в Мостовском и Павловском, 9 - в Лабинском, по 8 - в Анапе и Курганинском муниципалитете.

- По 7 человек заразились в Каневском, Северском и Славянском районах, по 6 - в Белоглинском, Туапсинском и Геленджике, по 5 - в Апшеронском, Динском, Крымском, Кущевском и Успенском муниципалитетах, по 4 - в Новопокровском и Щербиновском, по 3 - в Брюховецком, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском и Темрюкском, 2 - в Горячем Ключе, 1 – в Староминском районе, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 10 пациентов. За сутки от осложнений болезни скончался один человек.