На аппаратах ИВЛ остаются 10 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 675 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту три месяца, а самому старшему – 92 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 265 жителей, в Сочи - 51, в Армавире и Кавказском районе - по 23, в Новороссийске - 22, в Выселковском и Гулькевичском муниципалитетах - по 20. 17 пациентов прибавилось в Новокубанском районе, 16 - в Абинском, по 14 - в Ейском, Красноармейском, Тимашевском и Усть-Лабинском, по 12 - в Калининском и Тихорецком, по 10 – в Мостовском и Павловском, 9 - в Лабинском, по 8 - в Анапе и Курганинском муниципалитете.

- По 7 человек заразились в Каневском, Северском и Славянском районах, по 6 - в Белоглинском, Туапсинском и Геленджике, по 5 - в Апшеронском, Динском, Крымском, Кущевском и Успенском муниципалитетах, по 4 - в Новопокровском и Щербиновском, по 3 - в Брюховецком, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском и Темрюкском, 2 - в Горячем Ключе, 1 – в Староминском районе, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 10 пациентов. За сутки от осложнений болезни скончался один человек.